الطقس في القاهرة.. توجيهات من المحافظ بشأن الساعات القادمة

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس المتوقع حدوثها خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية والتي أشارت إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار وانخفاضا في درجة الحرارة مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين وحلها على الفور.

وأكد على أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.