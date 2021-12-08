الطقس.. تعطيل الدراسة في 4 محافظات وإغلاق مينائين

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات من بينها مطروح والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، وقرر المحافظون تعطيل الدراسة بها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعرض المحافظات الأربع المشار إليها إلى طقس غير مستقر ورياح شديدة محملة بالأتربة، وقررت الأجهزة التنفيذية بها نشر معدات شفط المياه بها طبقا لخطة الانتشار لمواجهة موجات الطقس السيئ المتوقعة، والطرق تعمل بصورة طبيعية، وتم غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة، فيما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس وانخفاضا في درجات الحرارة ورياح باردة على معظم المحافظات.

ووجه اللواء شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب اللواء محمود شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات في حالة سقوط أمطار.

وشدد اللواء محمود شعراوى علي استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية ، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية.