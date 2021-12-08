حدث ليلاً| الطقس السيئ يعطل الدراسة بـ 3 محافظات.. أوكرانيا تحذر من "مذبحة" حال الغزو الروسي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بسبب الطقس السيء.. تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة غدا

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء، بجميع مدارس ومعاهد المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظا على سلامة الطلاب.

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لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في كفر الشيخ غدًا

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمى باسم محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، 8 ديسمبر الجارى، بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون"، بنطاق المحافظة، وذلك لسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد.

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تعطيل الدراسة غدًا وتأجيل امتحان إنجليزي رابعة ابتدائي في مطروح

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة "طلاب ومعلمين " نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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القابضة للصناعات الكيماوية: طرح 10% من حصة أبو قير للأسمدة في البورصة

أكد عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه سيتم طرح حصة من شركة أبوقير للأسمدة ضمن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة.

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وزير الدفاع الأوكراني يحذر من "مذبحة دموية" في حالة الغزو الروسي

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من أن غزوا روسيا لأوكرانيا سيعني مذبحة دموية حقًا.

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بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني الخميس

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدًا الخميس.

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مقتل شخصين جراء تصادم دبابة ومدرعة خلال تدريبات بألمانيا

لقي شخصان حتفهما الثلاثاء إثر حادث في منطقة بيرجن للتدريب العسكري بولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

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أمر رئاسي تونسي باعتبار 17 ديسمبر من كل عام عيدًا للثورة في تونس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أمرًا رئاسيًا باعتبار 17 ديسمبر من كل عام هو يوم عيد الثورة، وتم نشر الأمر الرئاسي في النسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

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السفارة السعودية في فرنسا تعلق على اعتقال مشتبه به في قتل خاشقجي

أكدت السفارة السعودية في فرنسا، أن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، غير صحيحة.

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وزير الكهرباء يكشف لمصراوي آخر مستجدات إنشاء المحطة النووية بالضبعة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المحطة النووية بالضبعة جزء مهم جدًا في مزيج الطاقة بمصر، مشيرًا إلى أنها تغطي حوالي 10% من الحجم المطلوب حاليًا.

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مسؤول أمريكي: بايدن يريد تسليح أوكرانيا في حالة وقوع غزو روسي

أعلن البيت الأبيض الأمريكى اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد زيادة تسليح أوكرانيا في حالة حدوث غزو روسي لتلك الدولة.

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إسرائيل: فشلنا في اكتشاف معلومات أمنية بشأن "جاسوس إيران" في منزل جانتس

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الثلاثاء عن تفاصيل جديدة في حادث القبض على جاسوس لصالح إيران في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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