وظائف جديدة بشركة الصرف الصحي بالقاهرة.. ننشر شروط ومواعيد التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، من تلقى طلبات الظاهر الشاغرة بها يوم 9 ديسمبر الجاري الموافق الخميس المقبل.

والوظائف المتاح التقديم لها هي محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، وأخصائي موارد بشرية وإدارية مؤهل عال مناسب، وأخصائي نظم ومعلومات، خريج كلية حاسبات ومعلومات، وحارس أمن مؤهل متوسط، وحرفية ورش وآلات مؤهل حاصلين على الابتدائية أو الإعدادية.

شروط وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة:

- الحصول على مؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة بتقدير جيد على الأقل كحد أدنى للمتقدمين لوظيفة محاسب أو أخصائي موارد بشرية.

- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ الإعلان.

- اجتياز الاختبارات المقررة سواء شفوى أو تحريرى.

- اجتياز الكشف الطبي، والعمل بنظام الورديات للمتقدمين للوظائف حارس أمن وحرفيين.

خطوات التقديم:

شملت خطوات التقديم لوظائف الصرف الصحي بالقاهرة، أن يجري سحب ملف التقديم من اليوم 4 ديسمبر لمدة أسبوع، وينتهى 9 ديسمبر من مراقبة صيانة غرب القاهرة بشارع رمسيس، وإرفاق صور شهادة الميلاد والمؤهل، وصورة الرقم القومي، وعدد 2 صورة شخصية وكارت تطعيم لقاح كورونا، والموقف من التجنيد، ولا يجوز التقديم في أكثر من وظيفة في ملف التقديم، ويكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.