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قرار عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

11:51 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
قرار عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، إنه تقرر لجميع المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن، اللذين تتراوح أعمارهم من سن عامين وما فوق، ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط، أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافي من فيروس كورونا في غضون ٩٠ يومًا من تاريخ السفر.

وأضافت الشركة، في بيان، أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

مصر للطيران نيويورك فيروس كورونا تحليل PCR

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