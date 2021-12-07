طقس الأربعاء.. إحساس كبير بالبرودة على كافة المحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود فرص لهطول الأمطار غدا على المناطق الساحلية.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على المناطق الساحلية والقريبة من الشاطئ يصاحبها سقوط الأمطار تبدأ من أقصى الغرب عند السلوم لتشمل أغلب مناطق الساحل من الغرب إلى الشرق مع نهاية اليوم كما تمتد إلى مناطق من الدلتا.

كما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على أغلب المناطق الشمالية لتكون ذروته في ساعات الصباح الباكر حتى نهاية النهار ؛ كما تشهد كافة الأنحاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وإحساسا كبيرا ببرودة الطقس.

ومع نهاية اليوم تستمر سرعات الرياح عالية على شمال سيناء؛ وتهدأ نسبيا لتكون معتدلة على شمال البلاد.