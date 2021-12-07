مطار برج العرب يجري تجربة طوارئ بوجود قنبلة على طائرة -صور

كتب - محمد عبيد

أجرى مطار برج العرب الدولي تجربة طوارئ متسعة النطاق عن وجود قنبلة على متن طائرة عابرة للأجواء، وتم التعامل معها وتنفيذ التجربة.

وقامت سلطة الطيران المدنى بالإشادة بمطار برج العرب على المجهود المبذول الواضح من جميع الجهات المشاركة، تماشيا مع سياسة الدولة فى التدريب المستمر على إدارة الأزمات ومواجهتها بمعاير عالية الجودة.

وتحرص الشركة المصرية للمطارات على زيادة المقدرة على مواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة في كل المطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات.

وقالت الشركة إن الهدف من عمل خطة طوارئ التقليل من تأثير أى حادث فيما يتعلق بالحفاظ على الأرواح، والحفاظ على سلامة حركة الطيران وممتلكات المطار، وخطط الطوارئ إلزامية لكل المطارات، تفعيلا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو".

وأشارت إلى أن تجارب الطوارئ تتم تحت إشراف سلطة الطيران المدني المصري، والشركة المصرية للمطارات ممثلة في قطاعي المطارات والمطابقة والسلامة.