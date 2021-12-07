أسعار مواد البناء| الحديد يرتفع 62%.. وزيادة كبيرة في الأسمنت والزلط (تقرير رسمي)

كتب- محمد عبد الناصر:

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في خلال شهر ديسمبر بالمقارنة بالفترة السابقة.

وينشر "مصراوي"، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر طن الحديد خلال ديسمبر الحالي 15500 جنيه، بزيادة 1000 جنيه عن أشهر سبتمبر وأغسطس الماضيين، حيث بلغت حجم الزيادة 7%، و62% خلال آخر 12 شهرا حيث سجل الطن نوفمبر الماضي 9550 جنيها.

وبدأت الزيادة في التصاعد حيث سجل طن الحديد نهاية العام الماضي 11600 جنيه، ثم وصل لـ13 ألفا و600 جنيه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وأصبح بـ14 ألفا و500 جنيه في الفترة من مايو حتى سبتمبر.

أما الاسمنت بنوعيه الأبيض والبورتلاند العادي، شهد ارتفاعا أيضًا في الأسعار، حيث سجل طن الأسمنت البورتلاندي العادي 1100 جنيه، فيما سجل في نفس الشهر من العام الماضي 720 جنيها، بارتفاع بلغ 31%، عن العام الماضي.

وسجل طن الأسمنت الأبيض 2500 الشهر الجاري بزيادة بلغت 100 جنيه عن العام الماضي، بقيمة 4.2%.

وشهدت أسعار الزلط ارتفاعا بلغ 10%، حيث سجل متر الزلط المخصوص 175 جنيها، بزيادة بلغت 30 جنيها في المتر عن العام الماضي.

وشهدت أسعار الجبس استقرارا نوعا ما بباقي مواد البناء، حيث سجل طن الجبس الخاص بالفرم 930 جنيها وبزيادة 5.6% عن نفس الوقت من العام الماضي.