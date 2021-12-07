جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة

كتب - محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإيطالية القادمة من روما ، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بالآشعة تلاحظ وجود عبوات أدوية داخل حقائب الراكب وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 24 شريطا بها 248 قرصا من مخدر الترامادول وأيضا زجاجتين بهما سائل من نفس المخدر داخل حقائبه.

أما المحاولة الثانية، فكانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 شريطا بها 232 قرصا من مخدر الترامادول والكونترمال واللاريكا بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.