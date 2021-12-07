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وزير الكهرباء يكشف لمصراوي آخر مستجدات إنشاء المحطة النووية بالضبعة

11:30 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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كتب - أحمد عبدالمنعم:
تصوير - هاني رجب:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المحطة النووية بالضبعة جزء مهم جدًا في مزيج الطاقة بمصر، مشيرًا إلى أنها تغطي حوالي 10% من الحجم المطلوب حاليًا.

وأوضح "شاكر" في تصريحات لمصراوي، على هامش منتدى الطاقة النووية المصري الروسي بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، أن روسيا انتهت من تصنيع أول جزء من المحطة النووية، قائلا:" هيئة الرقابة النووية والإشعاعي تقوم بدورها في مراجعة التصميمات والرسومات، وتصدر بعد ذلك إذن الإنشاء المتوقع في النصف الثاني من العام القادم، ثم بدء العمل في مباني المحطة نفسها".

كانت قد وقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي، بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر، في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستقوم روسيا بالتمويل بنسبة 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية.ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.

منتدى الطاقة النووية المصري الروسي محمد شاكر وزير الكهرباء محطة الضبعة النووية

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