ينفذه شركات مصرية.. متحدث الإسكان ينشر صورًا لسد "جوليوس نيريري" التنزاني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية بدولة تنزانيا الذي تفقده اليوم وزير الإسكان ووزير الطاقة التنزاني، عمل هندسي ضخم، تنفذه الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الإسكان، والشركات المصرية التحالف بين المقاولون العرب و السويدي إليكتريك.

وأضاف "خطاب"، :"يستهدف المشروع إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى ٣٤ مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية "سيلوس جام" بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)".

‎وأشار إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع الجاري تنفيذها تشمل (السد الرئيسي بالمشروع - محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات - محطة ربط للكهرباء - 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي - كوبري خرساني دائم على نهر روفيجي - إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع - المعسكر الدائم للعميل - تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع).

وتابع: "يضم المشروع عدد 2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، وعدد ٢ كوبرى مؤقت على نهر روفيجي، وطرق مؤقتة بطول 39 كم لخدمة منطقة المشروع خلال فترة التنفيذ، ‎تم إنجاز أعمال حفر وردم بمعدلات 14 مليون متر مكعب، فيما تم تنفيذ أعمال الخرسانة بمعدل ٣ملايين متر مكعب، وتشمل الخرسانة المدموكة و CVC الخرسانة المسلحة، وتم استخدام ٩٠ ألف طن حديد تسليح في نفق تحويل مسار النهر Diversion Tunnel ، وأنفاق الطاقة المائية (Power Waterway)، ومبنى توليد الطاقة (Power House) ومباني ربط الكهرباء (Switchyard)، والكوبري الدائم (Permanent Bridge)، (Employer Operation Village)، أما كميات الحديد المصنع فقد بلغت 3 ألاف طن وهو المستخدم في محطة ربط الكهرباء ومحطة التوليد، بينما كميات المواسير المصنعة وصلت إلى 7 آلاف طن في أنفاق توليد الطاقة، وبلغت أطوال الطرق المؤقتة والدائمة 94 كم.

‎وأكد، أن محطة الطاقة الكهرومائية هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.