أتربة وبرودة وأمطار.. 4 ظواهر جوية تضرب مصر غدا - خريطة بالمناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الأربعاء على مختلف المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إنه تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء.

رياح وأتربة قد تصل حد العاصفة

أوضحت الهيئة وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية والتي قد تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

برودة ليلا

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

من المتوقع سقوط أمطار بنسبة من 40% لـ 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على جنوب الدلتا وقد تصل للقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا وقد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

اضطراب ملاحة على البحر المتوسط

يشهد طقس الغد اضطرابا في حركة الملاحة على البحر المتوسط حيث تكون سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج ما بين 4 لـ 5 أمتار.

طقس البحر الأحمر

يشهد طقس الغد اضطرابا في حركة الملاحة على البحر الأحمر حيث تكون سرعة الرياح ما بين 50 لـ 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3 أمتار.