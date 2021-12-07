Masrawy logo white

الطقس غدًا.. رياح تصل للعاصفة وأمطار على هذه المناطق (بيان رسمي)

09:45 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الطقس غدًا.. رياح تصل للعاصفة وأمطار على هذه المناطق (بيان رسمي)

الطقس

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

كما تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة بنسبة (40-50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (20% تقريبا) على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة للبحر المتوسط يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح (60-70كم/س) وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

وبالنسبة للبحر الأحمر يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح (50-60كم/س) وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبوسمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

هذا المحتوى من

Asha
الطقس الأرصاد درجات الحرارة الرياح الأمطار

الخبر التالى:

منسق الأمم المتحدة بالقاهرة تشيد بجهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر| شاهد مباراة مصر والجزائر بكأس العرب مجانًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا