مُتحدث الصحة يكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدراسات العالمية حتى الآن تشير إلى أن تأثير متحور "أوميكرون" ليس بالشدة التي نتخوف منها.

وأشار عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية، إلى تواصل فتح أكبر قدر من مراكز التطعيم باللقاحات في مختلف المحافظات للتيسير على المواطنين، مضيفا "نستهدف الوصول إلى تلقيح أكثر من 40% من السكان بنهاية العام الحالي".

وبين أن تلقي اللقاح داخل محطات المترو والمولات وأماكن التجمعات لا يشترط التسجيل المسبق على موقع الوزارة.