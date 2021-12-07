السبت.. الحفل الختامي لبطولة كأس الأزهر للوافدين

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، تنظيم الحفل الختامي لبطولة كأس الأزهر للوافدين، المقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز، السبت المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة استعداداتها لأن يكون ختام البطولة عيدًا واحتفالًا بنجاح تنظيم البطولة، ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة كل الترتيبات اللازمة ليوم الختام.

ويشهد الحفل الختامي حضور كبار قيادات الأزهر الشريف، و تواجد كبار الشخصيات الرياضية، وأعضاء من اتحادات الكرة المصرية؛ لحضور المباريات الختامية لبطولة كأس الأزهر للوافدين، والمتمثلة في مباراة كرة القدم والتي تجمع بين فريقي تشاد و مالي، ومباراة كرة السلة، ومباراة كرة الطائرة، المقرر انعقادها على استاد أرض الملاعب بمدينة البعوث الإسلامية،في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباريات، تبدأ مراسم الحفل الختامي للبطولة في تمام الساعة السابعة مساءً، بعزف للسلام الجمهوري، يعقبه كلمات لكبار قيادات الأزهر الشريف، وعرض فيديو تسجيلي عن ملخص البطولة، التي بدأت في ١٧ نوفمبر الماضي وحتى ١١ ديسمبر الجاري.

وفي نهاية الحفل سيتم تكريم الفرق الفائزة في البطولات الرياضية وتوزيع الكؤوس والميداليات، وتسليم شهادات تقدير لكبار الشخصيات، وجميع المشاركين بالبطولة.