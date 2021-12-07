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مباراة مصر والجزائر.. قناتان مفتوحتان على التلفزيون وبث مباشر على يوتيوب

08:19 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مباراة مصر والجزائر.. قناتان مفتوحتان على التلفزيون وبث مباشر على يوتيوب

مصر والجزائر

كتب- مصراوي:
يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، لتحديد صدارة المجموعة بعد امتلاك الفريقين لنفس الرصيد من النقاط.

وتقام مباراة مصر والجزائر على استاد الجنوب، في الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

القنوات الناقلة لمبارة مصر والجزائر
وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 على النايل سات، عبر تردد 11013 أفقي.

كما تنقل قناة الكأس المفتوحة على نايل سات المبارة عبر تردد 11919 أفقي.

وكذلك يمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر عبر يوتيوب:

مباراة مصر والجزائر قنوات البث بي ان سبورت بطولة كأس العرب قطر

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