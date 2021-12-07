"الطيران المدني" تنظم فعالية ثالثة بـ "اكسبو دبي" عن الطاقة المستدامة بالمطارات

كتب- محمد عبيد:

نظمت وزارة الطيران المدني، ندوة بعنوان "نحو طاقة مستدامة بالمطارات المصرية"، وذلك في معرض "إكسبو 2020" في دبي، والذي يمتد إلى 31 مارس المقبل، وتهدف الفعالية إلى عرض رؤية الشركة المصرية للمطارات في مجال استخدام الطاقة المستدامة والمتجددة بالمطارات، و الخدمات واللوجستيات التي تقدمها المطارات المصرية، ودورها التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى عرض نماذج تطبيقية عن الطاقة المستدامة في مختلف أنشطة الطيران المدني، فضلًا عن إبراز الدور الهام للمطارات المصرية في مجال تحسين استخدام الكهرباء وتوفير الطاقة بمباني الركاب وصالات السفر والوصول بالمطارات، بما يساهم في مواكبة مواصفات ومعايير الجودة العالمية وبما يعزز بناء مستقبل تنموي واعد.

دارت فعاليات اليوم من خلال عقد ثلاث اجتماعات عمل مثمرة وفعالة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع متخصصين وخبراء إدارة المطارات، بهدف تبادل الخبرات في مجالات التدريب وبحوث الاستثمار في المطارات، وكانت أولى الاجتماعات مع شركة مطار دبي، ثم تلاها اجتماع آخر مع الشركة الفرنسية لإدارة المطارات ADP، والتي تتمتع بعلاقات تاريخية وطيدة مع الشركة المصرية للمطارات في مجال إدارة المطارات والتدريب، ثم أعقبها اجتماع ثالث مع شركة مطار أبو ظبي.

وأسفرت نتائج الاجتماعات عن مشاركة الجانب المصرى مع أحد الشركات استعدادا لإبرام مذكرة تفاهم، وذلك بعد إجراء متطلبات دراسة الجدوى بين الجانب المصري والشركة الفرنسية في مجال التدريب وإدارة المطارات لمشروع الطاقة المستدامة، تحقيقًا لمتطلبات الدول الإفريقية بالشكل الأمثل.

وقام بإجراء الاجتماعات إيمان عزمي مدير عام المكتب الفني، ودينا الشريف مدير عام التسويق، والعميد أحمد عبدالعزيز مدير عام العلاقات العامة، ومحمد قطب بالقطاع التجاري بالشركة المصرية للمطارات، كما تم إجراء حلقة نقاشية عن بعد تضمنت عروض توضيحية، أجراها المهندس محمد عبدالعظيم مدير مشاريع المطار بالشركة المصرية للمطارات، والمهندس حسام خيري رئيس قسم الكهرباء بمطار الغردقة، وفريدة خالد رئيس قسم الترجمة للعلاقات العامة بالشركة.

وناقشت الجلسة الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المطارات المصرية في مجال تحسين استخدام الكهرباء، وآليات تقسيم استهلاك الطاقة وتوزيعها في مباني المطار، وتم عرض نموذج مقترح لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المطارات، بالإضافة إلى توضيح فوائد مشاريع كفاءة الطاقة في المطارات، وكذا عرض نماذج تطبيقية لتوفير استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسليط الضوء على تجربة الشركة المصرية للمطارات فى تشغيل وإدارة المطارات صديقة للبيئة، وكذا إبراز العوائد والمدخرات المالية التي سيتم تحقيقها من مشاريع الطاقة المستدامة بالمطارات، كونها مرفق حيوي يضم العديد من الأنشطة والقطاعات التشغيلية والخدمية، وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على موعد عقد اجتماع آخر مع شركة مطارات أبوظبي بتاريخ ١٣ ديسمبر الجاري.

وعلى هامش الفاعلية أيضًا طلبت شركة UPS أكبر شركات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية بالهند، عقد اجتماع مع ممثلي شركة مصر للطيران للشحن الجوي، لتعزيز التعاون المشترك وتم استعراض نشاط شركة مصر للطيران للشحن الجوي بالسوق الهندي.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني اتخذت خطوات مضيئة في مجال الطاقة المستدامة بالمطارات المصرية، من خلال التحول للمطارات صديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث، وذلك بإنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار "برج العرب الدولي"، ليصبح أول باكورة منظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة في مصر ، يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ، بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم فى الاعتماد على الطاقة الشمسية، حيث أن تعميم مشاريع التنمية المستدامة تدر عوائد اقتصادية كبيرة تضخ لصالح اقتصاديات الدول ، وتساهم في خلق مناخ بيئي صحي ونظيف تتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة.