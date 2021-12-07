نواب مطروح: المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المشروعات القومية

كتب- نشأت علي:

استقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليًا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي يتفقد المحافظة للوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعى.

وكان في الاستقبال النائب حسن ابوقديرة، عيسى أبوتمر، رزق جالي، عماد الشوري، وسحر عيد، أعضاء مجلس النواب، ومن مجلس الشيوخ كل من المهندس صالح سلطان، ورزق علواني.

وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في المشروعات القومية في عهد القيادة السياسية الحالية، وهناك حرص كبير على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمطروح لتحسين وجه الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استقبل الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة حاليًا لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في المحافظة وذلك ضمن سلسلة زيارات تشمل الضبعة ومدينة العلمين الجديدة، وسيكون متواجد خلال الزيارة التي سيقوم بها الوفد غدًا للمناطق سالفة الذكر.