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بعد تعطيل الدراسة في الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تنشر آخر تحديث لحالة الطقس

07:16 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
بعد تعطيل الدراسة في الإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تنشر آخر تحديث لحالة الطقس

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وتتقدم لمناطق من شمال الصعيد ومن المتوقع أن تؤثر على باقي الأنحاء مع الوقت.

وأضافت الهية في منشور لها عبر فيسبوك، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما تظهر الرمال المثارة باللون الوردي.

ووجهت الهيئة مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل الالتزام بها على النحو التالي:

1- غلق النوافذ جيدا.

2- يُفضل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وفي وقت سابق، قرر محافظا الإسكندرية ومطروح تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

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