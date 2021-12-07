وزير الري: إنشاء 7 سدود وحفر 75 بئرا للمياه في أوغندا

العدد ١٨ لـ"الزراعة في كل مصر" يكشف عن أنشطة المديريات في أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندي، وآتيم بياتريك وزيرة الدولة للبيئة الأوغندية، بحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر في أوغندا المستشار محمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا والوفد المرافق له وبعثة الري المصري بأوغندا ومسئولي وزارة المياه والبيئة الأوغندية.

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات الجارية، خاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار والذي يتم تمويله من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وأعرب وزير الري، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدًا على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، رحب مانجوشو بالدكتور عبدالعاطي، معربًا عن سعادته باللقاء، مشيرًا لحفاوة الاستقبال التي شهدها عند زيارته لمصر في شهر إكتوبر الماضي للمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وشهد وزير الري، الاحتفال الشعبي الذي أُقيم بمناسبة إفتتاح سد حصاد مياه الأمطار بمقاطعة لياتوندي الأوغندية، وذلك بحضور عدد من المسئولين الأوغنديين، وسط أجواء احتفالية من المواطنين الأوغنديين تُعبر عن شكرهم لمصر على تنفيذ هذا السد الذي يُسهم في توفير مياه الشرب النقية للأهالي، والمياه العذبة لاستخدامات الرعي في ظل وجود 280 ألف رأس ماشية يتم رعيها في مقاطعة لياتوندي.

وأوضح وزير الري، أن الوزارة، قامت سابقاً بإنشاء عدد (٧) سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى) لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمياه اللازمة للرعى، وحفر عدد (٧٥) بئر جوفي فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية.