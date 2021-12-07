3 أولياء أمور يعتدون على 3 معلمين بسلاح أبيض في المرج



كتب- مينا غالي:

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، شكوى عاجلة باعتداء 3 أولياء أمور، بالأسلحة البيضاء على 3 معلمين بمدرسة كفر الشرفا الإعدادية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة، والمعلمين المصابين هم، أحمد شوقي، وليد عبدالعزيز، عبدالرحيم أبو الوفا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأوضحت غرفة العمليات أنه تبين من متابعة النقابة للقضية، أن عدد من الطلاب تشاجروا مع بعضهم داخل المدرسة، وتم استدعاء أولياء الأمور بمعرفة الأخصائي الاجتماعي لمنع تكرار ذلك، وتطور المشهد لمشاجرة، تعدى خلالها 3 من أولياء الأمور بالأسلحة البيضاء على المعلمين.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة بمتابعة الحالة الصحية للمعلمين الثلاثة، وتكليف محامي الفرعية، بتولي قضية المعلمين ومتابعة محضر الشرطة، وبالفعل تم القبض على المتهمين الثلاثة لتعديهم على المعلمين بسلاح أبيض داخل المدرسة وتم إحالتهم إلى النيابة.

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولي وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس بعد تكرار التعدي على المعلمين داخل الحرم المدرسي، مضيفًا أن النقابة تطالب مجلس النواب بسن تشريعات تغلظ عقوبة التعدي على المعلمين، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال.