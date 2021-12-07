وزيرة الثقافة: اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية يجسد مكانة مصر الدولية

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إن اختيار القاهرة عاصمة لثقافة العالم الإسلامي يجسد مكانة مصر بين دول العالم، مؤكدة أن القاهرة تضم مفردات متعددة تعبر عن ملامح الحضارة الإنسانية بوجه عام، والتراث الإسلامي بشكل خاص وتعد ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور باعتبارها عاصمة للإبداع ومركزا للفكر والفن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية لإعلان تفاصيل فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي 2022، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت عبد الدايم أن الفعاليات تأتي داعمة ومكرسة لأهداف تقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية وإبراز قيم التعايش والتسامح بجانب توطيد الأواصر وتعزيز التواصل بين شعوب العالم الإسلامي.

وأشادت بدور منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في تنفيذ برنامجها المتفرد للاحتفال بعواصم الدول الإسلامية ومساعيها لاستثمار كافة الأدوات والأساليب الفعالة لتعزيز العلاقات بينهم، مؤكدة قدرة القوى الناعمة في إحداث التقارب الوجداني ومد جسور التواصل بين الشعوب.

وأضافت أن الفعاليات ممتدة على مدار عام 2022، منوهة بأن الفعاليات ستنطلق منتصف فبراير القادم وتتضمن برنامجا ثريا أعدته قطاعات وزارة الثقافة المختلفة بالتنسيق مع الإيسيسكو يشمل تصورات جادة وطموحة فيما يتعلق بنوعية الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها بأجندة "اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022"، والذي يبلغ عددها ما يقرب من 50 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وإبداعية تجسد هذه الأنشطة أهم معالم الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة.

وتم عرض فيلما تسجيليا عن محافظة القاهرة واختيارها من قبل الإيسيسكو عاصمة لثقافة العالم الإسلامي 2022.