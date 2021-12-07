وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل اختيار القاهرة عاصمة للثقافة للعالم الإسلامي

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء، تفاصيل فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 2022 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، "الإيسيسكو" وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتضم الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية المعبرة عن الهوية المصرية بمشتملاتها الثقافية والتراثية المتعددة وتشمل إنتاج فيلم تسجيلي خاص بهذه المناسبة من إخراج لؤي جلال، وندوات ثقافية للأفلام، وورش سينمائية لمشروع (ابدأ حلمك) أون لاين بدول العالم الإسلامي، ومشاركة مجموعة من الأفلام (المومياء "مصر" - أسد الصحراء عمر المختار "لبيبا" - الفلاقة "تونس" - وقائع سنين الجمر "الجزائر" - بيروت الغربية "لبنان" - ذيب "الأردن" - المخدوعون "سوريا" - الناصر صلاح الدين - جميلة بو حريد - الوداع يا بونابرت - شكاوى الفلاح الفصيح - الأهرام وما قبله).

كما سيتم تنظيم أمسية ثقافية حول (جماليات العمارة المملوكية.. مسجد السلطان حسن نموذجًا)، وكذلك تنظيم عدد من المحاضرات والندوات حول العمارة الإسلامية، ومعرض التصوير الفوتوجرافي حول جماليات القاهرة التاريخية، وندوات عن الفلكلور المصري وتأثيره في دول العالم الإسلامي، ومعرض لرسومات الأطفال تحت عنوان (مصر في عيون أطفال دول العالم الإسلامي).

وتشمل الفعاليات أيضا حفلات فنية للإنشاد الديني والصوفي، معرض مستنسخات لصور مساجد مصر عبارة عن صور لمجموعة كبيرة من المساجد يرجع تاريخها إلى عام 1920، ومسابقة تراثي في التصوير (دورة استثنائية) عن دول العالم الإسلامي، المؤتمر العلمي الأكاديمي الخامس (القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي) ومعرض القاهرة في عيون فنانيها.

ويشمل البرنامج أوبريت غنائي استعراضي (هنا القاهرة)، وإنتاج عرض مسرحي يضم (كولاج) من أهم الأعمال الدينية التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة، وحفلات فنية متنوعة تجمع فنون الموسيقى والغناء، وسهرات رمضانية عربية إسلامية، وأمسيات يتم تنظيمها بالتعاون مع السفارات العربية والإسلامية بالقاهرة، ومؤتمر دولي بعنوان (تراث القاهرة غير المادي في ألف عام) ويهدف لإبراز التراث غير المادي لمدينة القاهرة بوصفها بوتقة تتجمع فيها عديد من عناصر هذا التراث الحي، ومهرجان (طلعة المحمل)، وسيكون على مدار يومين، ومؤتمر تحقيق التراث وترسيخ الهوية ويصاحب معرض مستنسخات لأهم المخطوطات الإسلامية المحفوظة بدار الكتب.

وتشمل الفعاليات معرضًا للحرف التراثية، وملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، وعدد من الأنشطة والفعاليات بالقاهرة التراثية، وإعادة تقديم عرض (القاهرة في ألف عام)، وتقديم العرض المسرحي (مآذن المحروسة) لمدة 3 أيام، وإعلان جوائز مسابقة تراثي في التصوير وافتتاح معرض الصور المشاركة في الدورة استثنائية عن دول العالم الإسلامي، وإصدارات عن القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وإصدار كتالوج للوحات الأطفال بعنوان (القاهرة في عيون أطفال دول العالم الإسلامي)، وتصميم بوستر للتلوين عن أهم آثار القاهرة الإسلامية، وإعادة إصدار الوزارة لكتاب (القاهرة في ألف عام 969 م ـ 1969 م).