وزير التموين: احتياطي القمح آمن ويكفي أكثر من 5 أشهر

كتب - محمد سامي:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن،مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 5.3 شهر، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للسكر نحو 2.3 شهر ويبدأ موسم حصاد قصب السكر يناير المقبل فيما يبدأ موسم سكر البنجر في يناير،فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 5.4 شهر.

وأضاف المصيلحي أن مصر استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي في الأرز مشيرا الى أن احتياطي الأرز يكفي 3 شهور ،وتم طرح مناقصة للقطاع الخاص لتوريد الأرز وسيتم الترسية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال الإعلان عن بدء إنشاء أول منطقة تجارية ولوجستية بمحافظة الدقهلية

وفيما يتعلق بالدواجن واللحوم قال المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن يصل الى 97% مشيرا الى أن بعض المربين لديهم تراجع في إنتاجهم في شهر فبراير نتيجة انخفاض درجات الحرارة ويتم تعويض ذلك من الاستيراد وذلك قبل شهر رمضان المبارك،أما في اللحوم فلدينا تعاقدات مع الجانب السوداني تكفينا لمدة عامين ،لافتا الى أن المحجر في ابو سمبل به من 5 الى 10 آلاف رأس ماشية، ويتم يوميا ذبح 200 رأس يتم نقلها بالمبردات لمختلف المحافظات.