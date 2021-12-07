بث مباشر| شاهد مباراة مصر والجزائر بكأس العرب مجانًا

كتب- مصراوي:

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر، لتحديد صدارة المجموعة بعد امتلاك الفريقين لنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة مصر والجزائر على استاد الجنوب، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وضمن المنتخبان التأهل لربع النهائي بعد الجولة الثانية، فقد فاز كلاهما على لبنان والسودان في الجولتين الأولى والثانية، ويحتل منتخب الجزائر ومصر صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط لكل منهما.

القناة الناقلة لمبارة مصر والجزائر

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وعلى قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

ويمكن متابعة البث الماشر على النحو التالي:

