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البابا تواضروس يستقبل السفير الفرنسي الجديد وسفير ليتوانيا

05:18 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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كتب - مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السفير مارك باريتي، سفير فرنسا الجديد في مصر، الذي حضر للتعارف على البابا.

رافق السفير الفرنسي أثناء الزيارة جون كريستوف بوسيل مستشار الشئون الدينية بالخارجية الفرنسية الذي يزور مصر حاليًا.

دار حوار أثناء اللقاء حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأهمية إصداره. كما أعرب الضيوف عن رغبتهم في زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السفير أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر، الذي حضر للتعارف عقب تسلمه مهامه في مصر منذ ثلاثة أشهر.

دار الحوار أثناء اللقاء حول التبادل الشبابي بين كنيسة مصر وكنيسة ليتوانيا.

البابا تواضروس الثاني السفير الفرنسي سفير ليتوانيا

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