قرار جمهوري بإنشاء الجامعة المصرية الروسية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 583 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006، بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الروسية".

ونصت المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 المشار إليه وذلك باستبدال البند (3) ليصبح بمسمى:

3- كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال، وبإضافة أربعة بنود جديدة بأرقام (6/7/8/9) على النحو التالي:

6- الفنون التطبيقية.

7- الفنون الجميلة.

8- الألسن واللغات التقنية.

9- كلية الذكاء الاصطناعي.