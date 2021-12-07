كتب - محمود مصطفى:

حقق 3 من أبطال "قادرون باختلاف" أمنياتهم التي عبروا عنها في الاحتفالية التي عقدت، الأحد، في استجابة سريعة لوعد الرئيس السيسي لهم.

وعقدت خلال الاحتفالية فقرة بعنوان "حوار مع الرئيس" قدمها الفنان أشرف عبدالباقي، عبر فيها بعض المشاركين عن أمنياتهم والتي تمثلت في "ركوب الطائرة والانضمام لفريق السباحة بالنادي الأهلي والعمل في تقديم البرامج التلفزيونية".

النادي الأهلي يحقق حلم طارق بالانضمام لفريق السباحة

وأبدى أحمد طارق أحد أبطال "قادرون باختلاف" عن أمنيته في الالتحاق بفريق السباحة بالنادي الأهلي.

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واستقبل محمود الخطيب رئيس النادي، أمس، السباح أحمد طارق من ذوي الهمم وذلك بحمام السباحة بمقر الأهلي بالجزيرة للإعلان عن انضمامه لأسرة السباحة بالنادى.

وحرص الخطيب فى البداية على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بالرياضة والرياضيين وتذليل أي عقبات تواجه هذا القطاع، وهو ما تم ترجمته بشكل فعلي من خلال التطور الكبير في الرياضة المصرية من حيث البنية التحتية والبشرية.

بسملة تركب الطائرة

ووجهت الطفلة بسملة، الناجية من الحروق، سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" قائلة: "حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟"، ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "إنتي بتحبي الطيران يا بسملة أنا هطلب من وزير الدفاع أن بسملة تركب طيارة ثنائية مع أحد الطيارين وهصورك وهنحط الصورة للناس يشوفوا بسملة وهي في الطيارة"

ونشرت وزارة الدفاع فيديو لزيارة الطفة بسملة وأطفال قادرون بإختلاف إلى القوات الجوية.

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عبدالرحمن عرام يشارك في تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"

وحل عبدالرحمن عرام، أمس، ضيفًا على حلقة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر.

وأجرى عبدالرحمن الحوار مع مقدمي البرنامج، وسألهما عن رأيهما في احتفالية "قادرون باختلاف، ورد المذيع محمد الشاذلي قائلًا: "أكثر ما لفت انتباهي الروح التي كانت موجودة، وكل الحضور كانوا سعداء وظهر ذلك على وجوههم، أنت بكيت وجعلتنا كلنا نبكي".