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العاصفة الترابية| توجيهات عاجلة من الجيزة.. ورقم طوارئ للإبلاغ عن سقوط الأشجار

03:34 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
العاصفة الترابية| توجيهات عاجلة من الجيزة.. ورقم طوارئ للإبلاغ عن سقوط الأشجار

سقوط الأشجار

كتب- محمد نصار:

وجهت محافظة الجيزة مجموعة من النصائح للمواطنين بتثبيت أيه معلقات على واجهات المنازل والأسطح وأي شيء قد يتأثر بالرياح ويسقط .

كما نصحت المحافظة، في تنويه عاجل، قبل قليل، قائدي السيارات القيادة بحذر خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة.

يأتي ذلك حرصا من المحافظة على سلامة المواطنين.

ومن المتوقع أن تتعرض البلاد في الأيام القادمة إلى نشاط للرياح الباردة تكون محملة بالرمال والأتربة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط والسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

كما تزداد سرعات هبات الرياح لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق.

ونصحت أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال بتجنب الغبار، وعلى المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

وخصصت المحافظة رقما للإبلاغ عن سقوط الأشجار أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإعلانات من خلال الاتصال بالخط الساخن 114.

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