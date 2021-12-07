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مناقصة عامة بالقاهرة لأعمال الأمن والحراسة لسوق الزاوية الحمراء - مستند

03:20 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
مناقصة عامة بالقاهرة لأعمال الأمن والحراسة لسوق الزاوية الحمراء - مستند

سوق الزاوية الحمراء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة بعابدين، عن طرح مناقصة عامة لإعادة طرح أعمال الأمن والحراسة لسوق الزاوية الحمراء الحضاري لمدة 3 سنوات.

جلسة فتح المظاريف الفنية

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية في تمام الساعة 12 ظهرًا غدا الأربعاء الموافق 8/12/2021، بالعنوان التالي (إدارة التعاقدات، المبنى الغربي بعابدين).

شروط دخول المزاد

- تقدم العطاءات في مظروفين إحداهما فني مصحوبًا بالتأمين المؤقت والآخر مالي بمقر الإدارة الموضحة مسبقا.

- لن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد ميعاد فتح المظاريف الفنية أو غير المصحوبة بالتأمين المؤقت.

- يستكمل التأمين المؤقت في حالة رسو العملية إلى نسبة 5% كتأمين نهائي من قيمة المناقصات.

- المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

تأمين دخول المزاد

تبلغ قيمة التأمين المؤقت المطلوب لدخول المزاد 60 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 299 جنيها.

سوق الزاوية الحمراء الإدارة المركزية للشئون المالية القاهرة أعمال الأمن والحراسة

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