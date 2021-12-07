مناقصة عامة بالقاهرة لأعمال الأمن والحراسة لسوق الزاوية الحمراء - مستند

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة بعابدين، عن طرح مناقصة عامة لإعادة طرح أعمال الأمن والحراسة لسوق الزاوية الحمراء الحضاري لمدة 3 سنوات.

جلسة فتح المظاريف الفنية

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية في تمام الساعة 12 ظهرًا غدا الأربعاء الموافق 8/12/2021، بالعنوان التالي (إدارة التعاقدات، المبنى الغربي بعابدين).

شروط دخول المزاد

- تقدم العطاءات في مظروفين إحداهما فني مصحوبًا بالتأمين المؤقت والآخر مالي بمقر الإدارة الموضحة مسبقا.

- لن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد ميعاد فتح المظاريف الفنية أو غير المصحوبة بالتأمين المؤقت.

- يستكمل التأمين المؤقت في حالة رسو العملية إلى نسبة 5% كتأمين نهائي من قيمة المناقصات.

- المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

تأمين دخول المزاد

تبلغ قيمة التأمين المؤقت المطلوب لدخول المزاد 60 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 299 جنيها.