مناقصة عامة بالقاهرة لأعمال الأمن والحراسة لسوق الزاوية الحمراء - مستند
كتب- محمد نصار:
أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة بعابدين، عن طرح مناقصة عامة لإعادة طرح أعمال الأمن والحراسة لسوق الزاوية الحمراء الحضاري لمدة 3 سنوات.
جلسة فتح المظاريف الفنية
وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية في تمام الساعة 12 ظهرًا غدا الأربعاء الموافق 8/12/2021، بالعنوان التالي (إدارة التعاقدات، المبنى الغربي بعابدين).
شروط دخول المزاد
- تقدم العطاءات في مظروفين إحداهما فني مصحوبًا بالتأمين المؤقت والآخر مالي بمقر الإدارة الموضحة مسبقا.
- لن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد ميعاد فتح المظاريف الفنية أو غير المصحوبة بالتأمين المؤقت.
- يستكمل التأمين المؤقت في حالة رسو العملية إلى نسبة 5% كتأمين نهائي من قيمة المناقصات.
- المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
تأمين دخول المزاد
تبلغ قيمة التأمين المؤقت المطلوب لدخول المزاد 60 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 299 جنيها.
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