الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال.. والأرصاد: لا تخرجوا من المنزل

لا تخرجوا من المنزل

قالت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، إن آخر صورة بالقمر الصناعي تشير إلى وجود الرمال المثارة المصاحب للرياح الجنوبية الغربية.

وأضافت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، أن هذه الرياح نشطة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية (مطروح - السلوم - سيدي براني - العلمين - الإسكندرية).

وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك.

وتوقعت الهيئة لهذه الرياح أن تتقدم إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مع تقدم الوقت.

ووجهت الهيئة مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل الالتزام بها على النحو التالي:

1- غلق النوافذ جيدا.

2- يُفضل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.