طقس الأيام المقبلة.. عاصفة وأمطار وارتفاع حرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية في 6 أيام بداية من الأربعاء 8/12/2021 وحتى الاثنين 13 ديسمبر 2021.

رياح وأتربة قد تصل حد العاصفة غدا الأربعاء

أوضحت الهيئة وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية والتي قد تصل حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

برودة ليلا

يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

من المتوقع سقوط أمطار بنسبة من 40% لـ 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة قد تصل للقاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة الشدة بنسبة 20% تقريبا على مناطق من جنوب الدلتا وقد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

اضطراب ملاحة على البحر المتوسط

يشهد طقس الغد اضطرابا في حركة الملاحة على البحر المتوسط حيث تكون سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج ما بين 4 لـ 5 أمتار.

طقس البحر الأحمر

يشهد طقس الغد اضطرابا في حركة الملاحة على البحر الأحمر حيث تكون سرعة الرياح ما بين 50 لـ 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3 أمتار.

موعد تحسن الطقس

قالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين 13 ديسمبر 2021 تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

طقس الخميس والجمعة

- شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع حرارة اعتبارا من السبت 11 ديسمبر

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع من جديد بداية من يوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021 بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية.

شبورة مائية صباحا

تنتشر شبورة مائية من 5 لـ 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.