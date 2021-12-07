تتبعها قرارات أخرى.. ماذا يعني إلغاء التشعيب بالثانوية العامة؟

كتب- أسامة علي:

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف التشعيب بالثانوية العامة، مؤكداً أنه ينتهي العمل بنظام التشعيب (علمي علوم وعلمي رياضة) بدفعة الثانوية العامة لهذا العام ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وكل الدفعات الأصغر بدءاً من عام 2022/ 2023 تكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط.

ويجيب "مصراوي" عن أبرز الأسئلة المتعلقة بهذا القرار، على النحو التالي:

هل سيتم إلغاء التشعيب على طلاب الثانوية العامة هذا العام 2021/ 2022؟

يظل العمل بنظام التشعيب هذا العام إلى علمي (علوم ورياضيات) وأدبي .

متى يبدأ تطبيق القرار؟

يطبق القرار على طلاب دفعة الثانوية المقيدين بالصف الثاني الثانوي هذا العام، والدفعات الأصغر سنًّا .

هل قرار إلغاء التشعيب يحتاج إلى تعديل قانون التعليم؟

إلغاء التشعيب يحتاج إلى قرار وزاري؛ وهو من صلاحيات الوزير، وليس تعديلًا للقانون.

ماذا يعني إلغاء التشعيب؟

ستكون هناك شعبتا علمى وأدبى فقط؛ وليس علمى علوم ورياضة وأدبي .

ما الهدف من إلغاء التشعيب؟

يهدف القرار إلى الاستفادة من نواتج التعلم وتأهيل الطلاب إلى سوق العمل الحديث؛ بحيث يدرس الطلاب مواد رياضيات وعلوم، خصوصاً أن هناك كليات وبرامج جديدة تدمج الكليات العملية بشعبتَيها بعضها مع بعض .

هل قرار التشعيب تتبعه قرارات أخرى؟

ستتم إعادة توزيع خريطة المناهج كي تتناسب مع هذا القرار.

هل سيستفيد الطلاب من القرار؟

سيتم تخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير إلى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام 2027.

هل سيؤثر القرار على تنسيق الكليات؟

سيتم توحيد تنسيق الكليات العلمية (علمي وأدبي)، كما يحق لطلاب الشعبة العلمية دخول كليات القمة (طب وهندسة وصيدلة.. وغيرها).

ما المواد التي يدرسها الطلاب بعد القرار؟

سيدرس الطلاب المواد العلمية والرياضيات؛ مثل الأحياء ورياضيات 2 والكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى المواد الأساسية .