بعد قرار لجنة الأوبئة.. ما عقوبة إقامة صلاة الجنازة في المساجد غير المخصصة؟

كتب - محمود مصطفى:

قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السماح بعودة إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والتي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء في صلاة الجنازة والجمعة وباقي الصلوات، داعية المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا.

واستثنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجنازة بالمساجد والزوايا الصغيرة التي لا تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، تفاصيل عقوبة إقامة صلاة الجنازة في المساجد غير المخصصة لذلك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه ستتم إحالة الإمام والعاملين للتحقيق حال سماحهم بإقامة صلاة الجنازة في المساجد المستثناة من أداء الصلاة فيها.

وأشار المصدر، إلى أن عقوبة مخالفات التعليمات وضوابط صلاة الجنازة تبدأ بالخصم وتصل للنقل خارجة المحافظة، وتصل للفصل نهائيا من الخدمة.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف دعا مديري المديريات إلى مواجهة مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل شدة، لافتا إلى أنه حال تكرار الواقعة يتم غلق المسجد.

كانت وزارة الأوقاف، علّقت صلاة إقامة صلاة الجنازة بالمساجد في الـ 19 من مارس 2020، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وينشر "مصراوي" ضوابط إقامة صلاة الجنازة بالمساجد وهي كما يلي:

بعد السماح بعودتها.. ضوابط إقامة صلاة الجنازة بالمساجد

وسمحّت وزارة الأوقاف، بإقامة صلاة الجنازة في ساحات المساجد المفتوحة منتصف سبتمبر 2020.

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في الوقت نفسه، دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جموع المصريين بسرعة تلقي لقاح فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة وصحة المجتمع والإنسانية واستجابة للتعليمات الطبية.

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

ودعا وزير الأوقاف، الله (عز وجل) أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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