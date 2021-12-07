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فيديو .. بسملة وأطفال قادرون باختلاف في زيارة للقوات الجوية

12:30 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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كتب- محمد سامي:

نشرت وزارة الدفاع فيديو لزيارة الطفة بسملة وأطفال قادرون بإختلاف إلى القوات الجوية.

أكدت الطفلة بسملة محمد من بطلات الحروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوفى بوعده وخاضت رحلة ركوب طائرة برفقة عدد من أصدقائها، قائلة: "ركبت الطيارة النهاردة كما وعدني الرئيس السيسي وأنا اللي سوقت الطيارة والرئيس حقق لي أمنيتي".

وكانت قد وجهت الطفلة بسملة، الناجية من الحروق، سؤالا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" قائلة: "حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟"، ورد الرئيس السيسي، قائلًا: "إنتي بتحبي الطيران يا بسملة أنا هطلب من وزير الدفاع أن بسملة تركب طيارة ثنائية مع أحد الطيارين وهصورك وهنحط الصورة للناس يشوفوا بسملة وهي في الطيارة".

بسملة وزارة الدفاع قادرون بإختلاف القوات الجوية

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