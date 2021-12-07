الجيزة: ضبط عربات كارو تلقي مخلفات ورتش في الطرق بـ 4 أحياء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 10 عربات كارو أثناء قيامهم بإلقاء كميات من المواد الصلبة ومخلفات الرتش والقمامة بعدد من الشوارع الرئيسية بأحياء العمرانية وشمال الجيزة والهرم وبولاق الدكرور. بحسب بيان صحفي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء عربات الكارو المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضاري، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي مخلفات الرتش بنهر الطريق.

حي العمرانية:

تمكنت المحافظة، من خلال حي العمرانية، من ضبط عدد ٢عربة كارو أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام أسفل محور الفريق كمال عامر - (الزمر سابقا)- وتم مصادرتها.

حي شمال الجيزة:

تمكن حي شمال الجيزة، من ضبط ٤ عربات كارو تلقي مخلفات بمحور أحمد عرابي وبمنطقة عزبة المطار والبراجيل، وعلى الفور تم مصادرة العربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

حي الهرم:

تمكن حي الهرم من ضبط عربة كارو تقوم بإلقاء المخلفات والقمامة بالطريق العام بشارع الأربعين، بالإضافة إلى ضبط عربة كارو تقوم بأعمال فرز للقمامة بطريق مصر الفيوم وتم مصادرة العربات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حي بولاق:

قام حي بولاق الدكرور بالتحفظ على عدد ٢ عربة كارو تحمل مخلفات وتلقيها بالشارع العمومي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المخالفين لقسم شرطة حي بولاق الدكرور لاستكمال الإجراءات القانونية.