كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص في 22 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري.

وقال الوزير، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأضاف سعفان، أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة في 19 محافظة هي: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والفيوم، وقنا، والأقصر، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والجيزة، والدقهلية.​