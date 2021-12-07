الحرارة 9.. ما المنطقة التي تتعرض لأبرد طقس في مصر اليوم وغدا؟

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء على مختلف الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة والوجه البحري (20 - 13).

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على السواحل الشمالية (20 - 13).

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جنوب سيناء (27 - 15).

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على شمال الصعيد (22 - 10).

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جنوب الصعيد (28 - 12).

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري (20 - 13).

وتسجل تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية (19 - 13).

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جنوب سيناء (24 - 14).

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على شمال الصعيد (20 - 9).

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جنوب الصعيد (23 - 12).

عاصفة ترابية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تعرض البلاد لعاصفة ترابية ورياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة على بعض المناطق.

تحذير من الخروج

وجهت هيئة الأرصاد تحذيرا للمواطنين مرضى الجيوب الأنفية من الخروج من المنازل اليوم الثلاثاء بسبب الأتربة، كما وجهت المواطنين بضرورة الحرص على الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.

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