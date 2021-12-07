الطقس.. الأرصاد: تحول في اتجاه الرياح و4 تحذيرات لهذه الفئات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الآن وخلال الساعات القليلة المقبلة ليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء 8 ديسمبر.

وقال شاهين لمصراوي، إن البلاد تتأثر بدءا من اليوم الثلاثاء وغدا الأبعاء، لكتلة هوائية قادمة على الصحراء الغربية بامتداد مرتفع جوي قادم من شمال أوروبا، بمروره على الصحراء الغربية وتحول اتجاه الرياح إلى جنوبية غربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء.

وأوضح أن نشاط الرياح يزيد سرعته على حوالي أكثر من 30 كم في الساعة، وإثارة الرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة من المناطق المكشوف أعلاه، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خصوصا في فترات الليل.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 12 و 13 درجة مئوية، ونشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ما بين 4 إلى 5 أمتار.

وأشار إلى أن أقصى الغرب، يشهد مع نهاية اليوم الثلاثاء، أمطارا خفيفة، قد تكون متوسطة على السلوم ومطروح وتمتد فرص سقوطها غدا الأربعاء، بشكل متوسط على باقي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وعلى مناطق من الوجه البحري قد تكون خفيفة خاصة في جنوب الوجه البحري.

وحذر شاهين، من عدم تخفيف الملابس خصوصا أثناء التواجد خارج المنزل في فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، والذي تكون درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير، وأيضا أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية وكبار السن والأطفال بقدر الإمكان تجنب التعرض للأتربة المثارة.

​