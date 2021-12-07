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اليوم.. اجتماع عاجل للأعلى للإعلام لمناقشة ما يحدث في الساحة الإعلامية

10:12 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
اليوم.. اجتماع عاجل للأعلى للإعلام لمناقشة ما يحدث في الساحة الإعلامية

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب - مينا غالي:

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً طارئاً صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية في ضوء رصد أجهزة المجلس التناول الإعلامي للقضايا المرتبطة بالأطفال، ومعالجة وسائل الإعلام لها، في ضوء أكواد السلوك الإعلامي للتعامل مع الأطفال، التي ناقشها المجلس وفقاً للدستور والقوانين المصرية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفل "اليونيسف".

يناقش المجلس أيضاً ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضايا الفنية والرياضية.

وأكدت هيئة المكتب اعتزامها طرح مدى التزام وسائل الإعلام بالأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف ذات الصلة وتحديد المخالفات التي حدثت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منظمة الأمم المتحدة اليونيسف اجتماع الأعلى للاعلام

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