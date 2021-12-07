هدية أمريكية.. مصر تستقبل عيادات طبية متنقلة لدعم إجراءات مواجهة فيروس كورورنا

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كتب - محمد سامي:

أهدت الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية مصر العربية عدد من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن العلاقات المتميزة التى تجمع بين القاهرة وواشنطن، واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول الصديقة لمواجهة جائحة كورونا.

واستقبلت جمهورية مصر العربية (2) عيادة متنقلة عبارة عن (معامل تحاليل – اختبارات كورونا) بمستلزماتها المقدمة من الحكومة الأمريكية لصالح تعزيز إجراءات مجابهة انتشار الفيروس.

وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال مراسم الاستقبال كلمة أكد خلالها على الحرص المستمر لدعم علاقات التعاون بين مصر وأمريكا بمختلف المجالات، مقدماً الشكر على الإهداء الذى يعبر عن مدى تضامن الجانب الأمريكي مع مصر في حربها ضد أحد أهم الكوارث الإنسانية المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا.

فيما أعرب السفير الأمريكي فى القاهرة عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة.

ومن المقرر أن تنضم العيادتين فى تبعيتها إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، على أن استخداممها لصالح دعم إجراءات مجابهة فيروس كورونا التى تقوم بها الحكومة المصرية للحد من تنتشاره بمصر، ومن المتوقع أن يكون لها أثر كبير فى دعم القطاع الطبي.

كانت جمهورية مصر العربية، أرسلت شحنات من المساعدات الطبية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الجائحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فى إطار التعاون الطبى بين الجانبين.

يأتى ذلك تأكيداً على استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين، ولتعزيز سبل التعاون و تبادل الخبرات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة.​