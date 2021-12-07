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توجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية لجنوب السودان

09:49 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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كتب - محمد سامي:

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار (جوبا) بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة جنوب السودان.

يأتي ذلك ضمن الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبهم أعرب مسئولى دولة جنوب السودان على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً لمساندة أخوانهم من شعوب القارة، مؤكدين أن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى الوجدان مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز كافة الأزمات التى تواجه شعوب القارة.

مساعدات طبية جنوب السودان طائرة نقل عسكرية مطار جوبا وزارة الصحة

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