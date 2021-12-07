الإسكان تكشف تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالأسعار ومدن الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من قطع الأراضي الاستثمارية للتخصيص الفوري، في عدد من المدن الجديدة أبرزهم 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، وفقا لآلية التخصيص الفوري الذي وضعها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية.

وجاءت مدن الطرح والأسعار الخاصة بكل قطعة على النحو التالي:

مدينة حدائق أكتوبر:

في مدينة حدائق أكتوبر تم طرح 4 قطع أراضي، الأولى قطعة أرض رقم 43 مركز خدمات منطقة 645 إسكان اجتماعي شمال طريق وصلة دهشور الجنوبية بمساحة 25.12099 متر مربع بنشاط تعليمي، مدرسة، وسجل سعر المتر التقديري 8025 جنيه.

القطعة الثانية، بمركز خدمات فرعي بمنطقة القرعة ب بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 47.2114 متر مربع بنشاط تجاري، وسجل سعر المتر 10860 جنيه.

القطعة الثالثة، رقم A/34 بمساحة 5088 متر مربع على تقاطع طريق الواحات وزويل بنشاط تجاري وسجل سعر المتر 12555 جنيه.

أسعار الأراضي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة:

مدينة الشيخ زايد:

في مدينة الشيخ زايد تم طرح قطعة أرض بمنطقة المجاورة الخامسة الحى التاسع – نشاط مقترح طبي لمساحة 5537 متر، بسعر 13360 جنيه للمتر.

مدينة 6 أكتوبر:

في مدينة 6 أكتوبر تم طرح قطعتين أرض، الأولى رقم 6a بحوض 4 بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط مدرسة، 4910 جنيه للمتر، والقطعة الثانية رقم 3 بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 31500 متر مربع بنشاط عمرانى متكامل، وسجل سعر المتر 2600 جنيه.

مدينة القاهرة الجديدة:

القطعة الأولى رقم 25 بمنطقة المستثمرين الشمالية بمساحة 62237 متر بما يعادل 82.14 فدان بنشاط عمرانى متكامل، حيث سجل سعر المتر 7995 جنيه.

القطعة الثانية، رقم 60 بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 6.30 فدان بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس، حيث سجل سعر المتر7925.