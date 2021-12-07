Masrawy logo white

الإسكان تكشف تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالأسعار ومدن الحجز

10:00 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الإسكان تكشف تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالأسعار ومدن الحجز

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من قطع الأراضي الاستثمارية للتخصيص الفوري، في عدد من المدن الجديدة أبرزهم 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، وفقا لآلية التخصيص الفوري الذي وضعها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية.

وجاءت مدن الطرح والأسعار الخاصة بكل قطعة على النحو التالي:

مدينة حدائق أكتوبر:
في مدينة حدائق أكتوبر تم طرح 4 قطع أراضي، الأولى قطعة أرض رقم 43 مركز خدمات منطقة 645 إسكان اجتماعي شمال طريق وصلة دهشور الجنوبية بمساحة 25.12099 متر مربع بنشاط تعليمي، مدرسة، وسجل سعر المتر التقديري 8025 جنيه.

القطعة الثانية، بمركز خدمات فرعي بمنطقة القرعة ب بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 47.2114 متر مربع بنشاط تجاري، وسجل سعر المتر 10860 جنيه.

القطعة الثالثة، رقم A/34 بمساحة 5088 متر مربع على تقاطع طريق الواحات وزويل بنشاط تجاري وسجل سعر المتر 12555 جنيه.

أسعار الأراضي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة:

مدينة الشيخ زايد:
في مدينة الشيخ زايد تم طرح قطعة أرض بمنطقة المجاورة الخامسة الحى التاسع – نشاط مقترح طبي لمساحة 5537 متر، بسعر 13360 جنيه للمتر.

مدينة 6 أكتوبر:
في مدينة 6 أكتوبر تم طرح قطعتين أرض، الأولى رقم 6a بحوض 4 بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 21000 متر مربع بنشاط مدرسة، 4910 جنيه للمتر، والقطعة الثانية رقم 3 بحوض 2 بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 31500 متر مربع بنشاط عمرانى متكامل، وسجل سعر المتر 2600 جنيه.

مدينة القاهرة الجديدة:
القطعة الأولى رقم 25 بمنطقة المستثمرين الشمالية بمساحة 62237 متر بما يعادل 82.14 فدان بنشاط عمرانى متكامل، حيث سجل سعر المتر 7995 جنيه.

القطعة الثانية، رقم 60 بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 6.30 فدان بمنطقة الجمعيات بقطاع الأندلس، حيث سجل سعر المتر7925.

اكتوبر 2القاهرة الجديدةالشيخ زايد copyحدائق أكتوبر.اكتوبرحدائق أكتوبر

أراضي التخصيص الفوري وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية حدائق أكتوبر

الخبر التالى:

توجيه الرئيس بتشجيع الصناعة الوطنية لسد الفجوات الاستيرادية يتصدر عناوين الصحف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. الأرصاد: تحول في اتجاه الرياح و4 تحذيرات لهذه الفئات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا