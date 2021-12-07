​​​مصر للطيران: خطة لتدريب طيارين وأطقم الخطوط الجوية العراقية

كتب- محمد عبيد:

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، استقبلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الأونة الأخيرة وفدًا عالي المستوى من سلطة الطيران المدني العراقية، لتجديد اعتماد تدريب الطيارين، أطقم الضيافة الجوية، المهندسين والمرحلين الجويين العراقيين، من ريادتها في مجال تدريب الطيران، والثقة العالية التي تتمتع بها بين دول الجوار وسعيها المستمر نحو التوسع وزيادة الانتشار، وتكثيف التعاون بينها وبين شركات الطيران في الوطن العربي.

وأضاف أبوالعينين قام الوفد بالإطلاع على أحدث البرامج التدريبية، وأجهزة تدريب الطيارين التي تشمل طرازات الإيرباص-A320-A320 NEO- A220/300- A330/ A340، وبوينج B737/800-B777، وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الضيافة الجوية على إجراءات الطوارئ CEET، وتقديم الخدمة CST، وأبدى الوفد إعجابه بالإمكانات الحديثة والمتطورة التي استحدثتها الأكاديمية مؤخرًا.

وتم وصول أطقم من الضيافة الجوية العراقية، للبدء في عملية التدريب ما يرسخ من روابط التعاون ويزيد من كفاءة العنصر البشري.

ويأتي التعاون مع الخطوط الجوية العراقية عقب تجديد التعاون الشهر الماضي ومع الخطوط الجوية الليبية في مجالات التدريب المختلفة.

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