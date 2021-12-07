بعد تفعيل مصر على السيستم السعودي.. 7 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، الشروط الواجب توافرها لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج السعودية.

وجاءت خطوات إصدار تأشيرة العمرة حسب نوع اللقاح على النحو التالي:

1- تقوم شركة العمرة أو الوكيل الخارجي بشراء الخدمات وتكوين حزم الخدمات البرنامج العمرة.

2- تقوم شركة العمرة الوكيل الخارجي بتعبئة بيانات طلب إصدار التأشيرة.

3- تقوم شركة العمرة الوكيل الخارجي بتسكين المعتمرين على برنامج العمرة.

4- يتم تسجيل بيانات المعتمرين وتسجيل بيانات نوع اللقاح وإرفاق شهادة اللقاح.

5- يتم تسجيل حجز مبدئي لتصاريح اعتمرنا للعمرة الصلاة/الزيارة.

6- تقوم شركة العمرة أو الوكيل الخارجي بإرسال طلب إصدار تأشيرة للمعتمرين.

7- سيقوم النظام بالتحقق من نوع اللقاح.

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة السعودية، أظهر تفعيل مصر وإندونيسيا وباكستان والهند على سيستم المملكة الخاص بالعمرة.

وجاء نص الرسالة المرسلة للشركات: "عملائنا الكرام تم تفعيل مصر وإندونيسيا وباكستان والهند، وبإمكانكم إرسال الخطط التشغيلية وتفعيل العقود للدول المشار إليها أعلاه.. موسم موفق إن شاء لله".

وبعد تفعيل مصر على السيستم السعودي، يمكن للشركات إرسال الخطة وتفعيل العقود، وذلك بعد اعتماد ضوابط العمرة من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار.

وتنتظر شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، خلال الأيام المقبلة، الضوابط الخاصة بتنظيم موسم العمرة من أجل البدء في إعلان الأسعار وحجز البرامج للراغبين في أداء المناسك، وانطلاق الرحلات.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت فتح الطيران المباشر بين مصر والمملكة، وفتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية.

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