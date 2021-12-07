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اعرف موعد مباراة مصر والجزائر بكأس العرب والقناة المفتوحة الناقلة

08:30 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
اعرف موعد مباراة مصر والجزائر بكأس العرب والقناة المفتوحة الناقلة

المنتخب الوطني

​​​كتب- مينا غالي:

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر، الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، لتحديد صدارة المجموعة بعد امتلاك الفريقين لنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة مصر والجزائر على استاد الجنوب، في الثامنة بتوقيت الجزائر العاصمة، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

وضمن المنتخبان التأهل لربع النهائي بعد الجولة الثانية، فقد فاز كلاهما على لبنان والسودان في الجولتين الأولى والثانية، ويحتل منتخب الجزائر ومصر صدارة المجموعة حتى الآن برصيد 6 نقاط لكل منهما.

القناة الناقلة لمبارة مصر والجزائر

وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وعلى قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

وتأهل منتخبا مصر والجزائر إلى دور الثمانية ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، بعد أن تغلبا على السودان ولبنان، السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.​

المنتخب الوطني المنتخب الجزائري بطولة كأس العرب قطر

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