التمويل العقاري| "إزاي تاخد شقة بالتقسيط على 30 سنة لو كنت من متوسطي الدخل؟"

​​​​​كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، بعد أن أعلن البنك المركزي 13 يوليو الماضي عن إطلاقها رسميًا، وتنطبق المبادرة على متوسطي الدخل حيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لمليون و400 ألف جنيه.

وبدأ البنوك المشاركة في المبادرة في تفعيلها مؤخرا، حيث يتم البدء الفعلي في تطبيق المبادرة الجديدة للتمويل العقاري بمدة سداد تصل لـ30 سنة، هذا وبجانب المبادرة القديمة للتمويل العقاري التي تصل فائدتها لـ8% متناقصة ومدة سداد تصل حتى 25 سنة.

ويمكن لمتوسطى الدخل الاستفادة من المبادرة الجديدة، من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، أو مشروعات القطاع الخاص سواء من شركات أو مستثمرين أو أفراد، على النحو التالي:

ويسدد متوسطى الدخل جدية حجز 15% إذا كانت الوحدة بمليون و100 ألف أو أقل، لكن لو ارتفعت عن ذلك يسدد 20% مقدم حجز، علما بأن الحد الأقصى للشقة هو مليون و400 ألف في مبادرة الـ3%، لكن في مبادرة الـ8% لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

أولا.. مشروعات الإسكان:

الفترة المقبلة ستشهد طرح جديد ضمن طروحات وزارة الإسكان لمتوسطى الدخل، والوحدات التي سيتم طرحها ستكون ضمن شقق سكن مصر وجنة ودار مصر، حيث ستتم عملية الطرح على مرحلتين، الأولى ستكون خلال الشهر المقبل والثانية من المتوقع أن تكون أول يناير، حيث يشمل الطرح 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب".

وجاءت تفاصيل المشروعات الجاهزة للطرح من وزارة الإسكان على النحو التالي:-

جنة:

المشروع الأول وهو جنة للإسكان الفاخر، ويتواجد في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر - الشروق - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - دمياط الجديدة - ملوي الجديدة).

المشروع عبارة عن كمبوند متكامل به كل الخدمات من مناطق تجارية وبوابات أمن وسور خرساني، كما يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأعلى جودة، شقق جنة متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، لكن بعض أسعار الشقق تتجاوز المليون جنيه و400 ألف، وفي هذه الحالة سيتم التعامل وفقًا لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% ومدة سداد حتى 25 سنة.

سكن مصر:

المشروع الثاني وهو سكن مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد الشقق بـ12 مدينة جديدة هم: (أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - غرب قنا - دمياط الجديدة - الشروق - ناصر "غرب أسيوط").

وحدات سكن مصر جاهزة للتسليم في معظم المدن، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب أيضًا، لكن يوجد سور شجري حول المشروع ولا يوجد بوابات آمن، لكن يوجد حصة في الأرض من المشروع الحاجزين.

دار مصر:

المشروع الثالث وهو دار مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - الشروق - القاهرة الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة).

ما الفرق بين مبادرتي التمويل العقاري القديمة والجديدة؟ (فائدة 3% أو 8%)

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/10/6/2101583

التمويل العقاري لمتوسطى الدخل:

ثانيا.. الحجز خارج مشروعات الإسكان:

تتيح مبادرة التمويل العقاري الحصول على شقة بفائدة 3% خارج المشروعات التى تتيحها وزارة الإسكان، هذه الوحدات يمكن أن تكون في المدن الجديدة أو القائمة ومن شركة أو مستثمر أو شخص.

- تعتبر أولى الخطوات في هذه المرحلة البحث على وحدة سكنية متطابقة مع شروط مبادرة التمويل العقاري

- لابد من التأكد من عدة أمور، أهمها أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل، كما يكون حاصلا على رخص البناء.

- تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو قانونية.

- بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

- الخطوة التالية متمثلة في دراسة البنك ملف المتقدم ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

- ثم يخطر المالك البنك بثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تبلغ 15% إلى 20%، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخصا فرديا.

- وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقا لسن ومرتب المتقدم.