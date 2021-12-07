​​​​أغلقوا النوافذ.. الأرصاد تطالب مرضى الجيوب الأنفية بعدم الخروج اليوم

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن هذه الحالة يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - السواحل الشمالية - مدن القناة - سيناء- شمال الصعيد) والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من (3.5:4) متر.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساء.

وإليكم بعض النصائح التي يجب اتخاذها:

1- يجب إغلاق النوافذ جيدًا.

2- يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء

3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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