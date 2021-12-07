Masrawy logo white

​​​​أغلقوا النوافذ.. الأرصاد تطالب مرضى الجيوب الأنفية بعدم الخروج اليوم

06:00 ص الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
​​​​أغلقوا النوافذ.. الأرصاد تطالب مرضى الجيوب الأنفية بعدم الخروج اليوم

نشاط للرياح

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن هذه الحالة يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى - الوجه البحري - السواحل الشمالية - مدن القناة - سيناء- شمال الصعيد) والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من (3.5:4) متر.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساء.

وإليكم بعض النصائح التي يجب اتخاذها:

1- يجب إغلاق النوافذ جيدًا.
2- يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء
3- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا..

- الطقس.. الأرصاد: رياح تصل للعاصفة غدا.. وهذه المناطق مهددة

هيئة الأرصاد الجوية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية مرضى الجيوب الأنفية سقوط أمطار

الخبر التالى:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

951

متعافون اليوم

364033

إجمالي الإصابات

20770

إجمالي الوفيات

302259

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات.. والصحة العالمية تكشف أعراض "أوميكرون"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا