حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد.. أتربة وانخفاض الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر إلى يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على الأنحاء كافة.

حالة الطقس الثلاثاء 7 ديسمبر:

هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة 30% تقريباً، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.

ويتوقع أن يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50-65 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

- حالة الطقس الأربعاء 8 ديسمبر:

هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 30% تقريبًا، وأمطار متوسطة على السوحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 40 : 50%، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويتوقع أن يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60-70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار.

- حالة الطقس من الخميس إلى الجمعة:

يتوقع أن تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

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