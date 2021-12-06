وزير الطيران يفتتح فرع الأسواق الحرة الجديد بالممشى السياحي في الغردقة

كتب- محمد عبيد:

افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، فرع الأسواق الحرة الجديد التابع لشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، على الممشى السياحي في الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتم تصميم الفرع الجديد وتنفيذه بأحدث وسائل العرض والديكورات، وتوفير كافة المعروضات، التي تلبي رغبات واحتياجات السائحين، ويتواكب الافتتاح مع النمو الملحوظ فى الحركة السياحية خلال هذه الفترة.

وصرح وزير الطيران أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى التوسع على جميع الأصعدة، واستغلال كافة الإمكانيات لتعظيم العائد في نشاط الأسواق الحرة الذي ينمو بشكل كبير، ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات افتتاح معرض للأسواق الحرة في شرم الشيخ، الذي من المتوقع افتتاحه للتشغيل الشهر المقبل، ويعد إضافة قوية لنشاط الشركة، كما يتم الإعداد لتجهيز مواقع الأسواق الحرة بمطار برنيس، الذي يعد من المطارات الواعدة في البحر الأحمر.

وقال الوزير تقوم الشركة بتطوير البنية التحتية سواء للمخازن – المعارض، وإضافة مساحات مخزنية جديدة للزيادة الملحوظة فى حجم النشاط، ويتم الاستعداد لتطبيق نظام حاسب آلي جديد، كالمطبق فى شركات الأسواق الحرة العالمية تماشيًا مع سياسة التحول الرقمي وتطبيق التجارة الإلكترونية.

وتتواجد شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة فى كافة مطارات الجمهورية ، وكذلك معارضها خارج المطارات سواء بالمنتجعات السياحية أو داخل المدن بعدد (6) معارض بكل من شرم الشيخ – الغردقة - الجونة – طابا – مول سيتي ستارز (القاهرة).

وجاء الافتتاح في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بضرورة التوسع في نشاط الشركات والهيئات التابعة لها، لتعظيم الإيرادات والربحية وتقديم خدمة مميزة للسائحين القادمين إلي مصر بصفة عامة ومسافرين مصر للطيران بصفة خاصة، ضمن الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة.

وحضر الافتتاح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورضا متولي رئيس شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة.